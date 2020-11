lundi 2 novembre 2020 • 1094 lectures • 1 commentaires

Politique 1 heure Taille

Amadou Bâ, Aly Ngouille Ndiaye et Makhtar Cissé ne sont plus dans le gouvernement de Macky Sall. Pourquoi eux précisément ?

Concernant le désormais ex- ministre des affaires étrangères, Amadou Bâ, L'Observateur renseigne qu'on lui prête des ambitions présidentielles. De plus, il avait adopté un certain relâchement sur le plan politique et ne défendait plus Macky comme il le faisait avant. Ce manque d'implication lui a donc valu son limogeage du gouvernement.

Quant à Aly Ngouille Ndiaye, il a été vivement décrié pour sa gestion de la Covid-19. Et l'ambition présidentielle qui lui est également prêtée n'est pas pour arranger les choses.

Enfin, Makhtar Cissé. Il aurait été emporté par les vagues de l'affaire Akilee. Un dossier sulfureux dans lequel le DG de la Senelec, Papa Mademba Bitèye, lui reproche une certaine légèreté dans la signature du contrat.

Makhtar Cissé serait également décrié pour la réorganisation impopulaire de Petrosen et la situation de blocage de la SAR.

Enocre que son absence au Conseil présidentiel sur le PSE n'est pas non plus passée inaperçue. Et la rumeur quant à son ambition présidentielle ne l'épargne pas non plus.