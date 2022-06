mercredi 29 juin 2022 • 984 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un entretien avec RFI, Yaya Touré s'est exprimé sur le transfert de Sadio Mané, son sérieux et ses chances de remporter le Ballon d'Or France Football.

"Je pense que oui. Là, il vient d'être transféré d'un gros club vers un gros club, puisqu'il quitte une grosse machine et un grand entraîneur à Liverpool pour le Bayern Munich. Et ensuite, il y a le Mondial. Il sait qu'il sera très attendu."



"Pratiquement jamais blessé, fort physiquement, un bon gars..."



"Je vois qu'il a enchaîné pas mal de matches, qu'il a souffert de très peu de blessures. Il n'est pratiquement jamais blessé, il est très fort physiquement. C'est aussi un bon gars, une bonne personne que je connais personnellement. Je veux le meilleur pour lui, j'espère qu'il fera un bon tournoi. Et j'espère qu'il ne sera pas juste bien classé mais qu'il gagnera le Ballon d'Or. Sadio Mané est un super joueur et une super personne."



"Des joueurs intéressants à côté de Sadio"



"On voit que le Sénégal a un effectif assez costaud avec beaucoup de joueurs évoluant dans de grosses équipes en Europe. On voit Kalidou Koulibaly à Naples, un joueur déjà confirmé, recherché par tous les grands clubs, qui figure parmi les meilleurs du monde. Il y a Gana Gueye qui joue à Paris. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire du temps où on jouait la CAN et le Mondial. Il y a aussi le gardien Edouard Mendy de Chelsea qui a gagné la Ligue des champions... A côté de lui, Sadio Mané a tous ces joueurs intéressants."

