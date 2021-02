mercredi 10 février 2021 • 544 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’armée sénégalaise, qui a mené une offensive sans précédent contre les rebelles en Casamance, a pu reprendre plusieurs bases de ces derniers. Commandant de la Zone militaire 6, le colonel Kandé a expliqué les raisons de cette vaste opération menée avec succès.

«Depuis la 25 janvier 2021, la zone militaire numéro 5 a conduit plusieurs actions cinétiques pour neutraliser les bandes armées qui étaient depuis très longtemps dans ces forêts de blaze et de Bissine. Cette opération est effectivement motivée par le fait que durant ces trois derniers mois, les bandes armées ont mené plusieurs exactions sur les populations.

Les évènement les plus marquants c’est particulièrement la tuerie de Niadiou avec les deux jeunes disparus en novembre, dont on a retrouvé les restes humains deux mois plus tard. Il y a aussi l’exaction sur les populations qui étaient parties fréquenter la forêt de Toubacouta. Ces deux évènement majeurs ont suffi pour déclencher cette opération.

Il y avait trois objectifs. D’abord Créer les conditions sécuritaires pour le retour des populations(…) Le deuxième objectif, c’est de nous rétablir sur la frontière avec la création de postes militaires sur la frontière avec la République de Guinée Bissau et pour contrôler tous les points de passage par lesquels transitent tous les trafics illicites et les marchandises frauduleuses. Le troisième objectif c’est de détruire toutes les exploitations industrielles de chanvre indien qui nourrissait l’économie criminelle des bandes armées. Aujourd’hui tous ces objectifs sont atteints.»