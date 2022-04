lundi 18 avril 2022 • 818 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La forme exceptionnelle de Sadio Mané est le résultat de sa capacité à utiliser à nouveau son "immense physique", estime Jürgen Klopp, à la veille du choc contre Manchester United.

Le n ° 10 de Liverpool a marqué quatre buts lors de ses quatre dernières apparitions et a été nommé joueur du match après son doublé décisif lors de la victoire en demi-finale de l'Emirates FA Cup samedi contre Manchester City.



Ayant opéré à gauche des trois premiers pendant la majeure partie de sa carrière chez les Reds, Mane - qui, depuis janvier, a cimenté son statut légendaire avec le Sénégal en inspirant son pays à la gloire de la Coupe d'Afrique des Nations et à la qualification pour la Coupe du monde - a été régulièrement déployé à l'avant-centre depuis l'arrivée de Luis Diaz à Anfield.



L'arrivée de Luis Diaz n'y est pour rien



Cependant, Klopp ne pense pas que les performances récentes de Mané soient dues à la concurrence accrue provoquée par la signature de Diaz.



"Je connais Sadio depuis près de six ans [et] pour autant que je le connaisse, il n'a jamais eu besoin de compétition pour essayer d'être la meilleure version de lui-même. Il a joué, pendant longtemps, à peu près tous les matchs pour nous quand il était en forme et a joué à un niveau incroyablement élevé de manière constante. C'est tout », a déclaré le technicien d'origine allemande, sur le site officiel du club.



"Amener Luis, je ne suis pas sûr que cela ait affecté cette partie de son jeu, je ne sais pas. Ce n'était pas la raison de faire venir Luis et jouer au centre convient évidemment très bien à Sadio aussi. Il a donc joué pour nous, marqué des buts incroyables et quelques buts importants sur l'aile gauche, mais il peut aussi jouer au centre et nous l'avons encore vu [samedi].



«Mais Sadio a également eu des difficultés physiques depuis son retour [du devoir international]. C'est tout à fait normal. Il ne pouvait pas - Sadio ne le sentait pas mais nous pouvions le voir - utiliser son immense physique comme ça [immédiatement] semaine après semaine, ou tous les trois jours. C'était le problème.



"Je me sentais vraiment avant le match déjà contre City, 'OK, ça ressemble physiquement à Sadio' et c'est pourquoi il a pu jouer le match qu'il a joué. Très important. Il était super difficile à défendre et très utile et incroyablement important dans notre défense parce que le but qu'il a marqué, le premier, vous ne pouvez marquer que si vous essayez d'y arriver et il l'a fait. Et vous ne faites cette course que si vous vous sentez assez frais pour le faire, ce genre de choses. Tout cela fonctionne à peu près ensemble.



"Non, je ne pense pas que Luis soit la raison pour laquelle Sadio a marqué quatre buts, mais d'une certaine manière [il aide] aussi parce que Luis peut évidemment garder une dernière ligne assez occupée et cela ouvre toujours des lacunes pour les autres joueurs."