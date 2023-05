jeudi 4 mai 2023 • 15 lectures • 0 commentaires

Actualité 8 mins Taille

iGFM- (Dakar) Le Personnel de l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications réunit en association du personnel de l’ESMT a déclenché depuis le 22 mars 2023 des mouvements de grève pour s'opposer à toute tentative de renouvellement du mandat des dirigeants, alors que les conclusions du rapport du cabinet chargé de l’évaluation des performances, recommandent formellement le non-renouvellement de leur mandat.

L’Association du Personnel et la section syndicale ESMT du Syndicat Unitaire et Démocratique des

Enseignants du Sénégal/Enseignement Supérieur et Recherche (SUDES/ESR) dénoncent la décision

prise par le conseil des Ministres de l’ESMT à travers son communiqué final daté du 27 mars 2023, de renouveler le mandat des dirigeants pour une durée de quatre ans.

PUBLICITÉ



A la lecture du communiqué reçu le 28 avril 2023, ils disent avoir constaté que la résolution portant

renouvellement du mandat du Directeur Général et du Directeur de l’Enseignement de la Formation et de la Recherche, ne fait nullement mention des performances réalisées. Cela démontre le caractèrepurement politique de cette décision.

PUBLICITÉ

En outre, le Conseil des Ministres à travers ce communiqué, semble se satisfaire de performances passables, insuffisantes, voire même médiocres, ce qu'ils considérent comme inacceptable pour une école d’excellence comme l’ESMT.



Les actions de grève vont se poursuivre avec 72 heures de grève à partir de ce mercredi 3 mai 2023.