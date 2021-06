samedi 12 juin 2021 • 340 lectures • 3 commentaires

Madiambal Diagne a adressé une demande au Ministre de la Justice pour engager des poursuites pénales devant la Chambre criminelle, contre le Juge Téliko.

Le patron du Groupe Avenir communication veut traduire le juge devant la Chambre criminelle pour dénonciation calomnieuse, diffusion de fausses nouvelles et diffamation, rapporte L’Obs. Mais, Téliko bénéficie d'une juridiction de privilège. Le journaliste a donc adressé une Demande d'autorisation de poursuites pénales contre le magistrat» à Me Malick Sall.

Dans sa missive, Madiambal écrit : «Au cours d'une audience publique devant le tribunal correctionnel de Dakar, le 3 juin 2021, le magistrat Souleymane Teliko, partie civile au procès nous opposant dans le cadre d'une procédure en diffamation, a eu à déclarer devant la barre que Madiambal Diagne est d'une mauvaise réputation. Quand il était greffier, il avait été poursuivi pour escroquerie et pour viol sur une fille mineure».



Des accusations totalement mensongères», note le journaliste et «portent gravement atteinte à mon honorabilité et sont d'une extrême gravité, d'autant qu'elles sortent de la bouche d'un magistrat», dit-t-il.