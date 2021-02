mercredi 24 février 2021 • 974 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le temps poussiéreux qui s’était emparé de certaines localités du pays, risque de revenir dès demain. L’alerte a été lancée par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie.

La poussière revient encore. En effet, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), avertit qu’une couche dense de poussière pourrait progressivement intéresser l’ensemble du territoire sénégalais. Ce, à partir du Jeudi 25 février 2021 à 09 heures jusqu’au Samedi 27 février 2021 à 09 heures.

Par conséquent, les visibilités seront réduites sur le pays, notamment dans les zones Est et Nord-est du territoire. Et cette réduction des visibilités «est étroitement liée à la densité de la poussière qui dégrade à son tour la qualité de l’air.» Déjà, ce mercredi, la qualité de l'air a été mauvaise à Dakar. Un indice orange (mauvais) est prévu demain jeudi et un indice rouge (très mauvais) pour le 26 février.

«Il existe un risque sanitaire élevé pour les personnes particulièrement sensibles (les personnes souffrant de maladies respiratoires, jeunes enfants et personnes âgées. Au vu du degré d’exposition aux concentrations élevées de particules, il est conseillé de ne pas trop s’exposer à l’air ambiant et d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur», conseille l’Anacim.