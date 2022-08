dimanche 7 août 2022 • 683 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Analysant les résultats des élections législatives du 31 juillet dernier, le professeur Ousmane Sène, directeur du Centre de Recherche Ouest Africain communément appelé WARC, a estimé que la cohabitation à l'Assemblée nationale est un ingrédient nécessaire à la démocratie, mais elle peut avoir aussi des conséquences.

Dans l’emission Grand Jury de la RFM, il a d’abord expliquè que : « s'il y a une cohabitation, ça va être très compliqué. Et une cohabitation c'est un ingrédient nécessaire à la démocratie, car on laisse le peuple s'exprimer (...) Est-ce qu'il y aura une négociation pour que BBY puisse s'octroyer des autres voix et avoir la majorité ou bien Wallu et Yewwi vont se souder. C'est une grande question », a-t-il dit, ajoutant que tout ceci fait partie de la démocratie.



Le professeur Ousmane Sene ajoute: « On peut souhaiter une cohabitation. C'est bon pour la démocratie. Mais ce n'est pas une très bonne chose pour nous, au plan politique ou de mise en œuvre, car il y a des pays ( Israël et Italie) qui sont constamment paralysés par des cohabitations qui ne fonctionnent pas. Regardez ce qui est arrivé en France ».