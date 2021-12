mercredi 29 décembre 2021 • 141 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le nombre de cas de covid-19 commence à grimper. Mais, pas de panique, rassure le Pr Seydi. La situation est loin d’être grave, a-t-il expliqué face à la presse ce mercredi.

«Il ne faut pas paniquer. Le nombre de cas augmente c’est vrai mais ce qui est important, c’est le nombre de cas graves et le nombre de décès. Vous voyez partout dans le monde on vous parle du nombre de cas, c’est vrai, mais ce qui s’est passé à New York au début, les morts dans les rues au Brésil, en France où on choisit qui traiter et qui ne pas traiter, on n’est pas dans cette situation. Donc il ne faut pas du tout installer la panique.»



La vaccination



«Je vois aussi souvent les gens dire que la vaccination ne sert à rien contre Omicron. C’est absolument faux. C’est vrai que ça ne prévient pas l’infection, ça ne prévient pas les formes symptomatiques, ça ne réduit pas la transmission, mais c’est toujours efficace contre les formes graves et les décès. Donc il ne faut pas du tout partir de ce constat pour décourager les gens à se faire vacciner. J’insiste sur ce point fondamental. Parce que, de mon point de vue, la vaccination doit être au centre de toutes les mesures préventives si nous voulons revenir à une vie normale.»