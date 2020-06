Pr Seydi sur la contagiosité du Covid-19 : «Les asymptomatiques transmettent la maladie, mais…»

IGFM – C’est une alerte à prendre très au sérieux pour ceux qui seraient tentés par le relâchement. Un avis du Dr Moussa Seydi, chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, qui tranche avec l’interprétation, faite au Sénégal, de l’étude publiée par l’Organisation mondiale de la santé (Oms) sur la contagiosité des cas symptomatiques.

Le document de l’Organisation mondiale de la santé(Oms) semble n’avoir pas été bien interprété en ce qui concerne la situation des personnes asymptomatiques. Ce qui a poussé, le Professeur Moussa Seydi, chef du centre des maladies infectieuses, à apporter des éclairages pour éviter toutes confusions. L’infectiologue qui remercie l’Oms de sa capacité à s’adapter aux données scientifiques, déclare : «L’Oms dit qu’il y a peu de personnes asymptomatiques, dont la Covid-19 a été confirmée au laboratoire. C’est vrai, mais ce n’est pas le cas dans les pays où les contacts étaient systématiquement prélevés comme au Sénégal. L’Oms précise d’ailleurs que des cas asymptomatiques ont été retrouvés dans l’effort de tracking des contacts dans certains pays. Le Sénégal fait partie de ces pays. C’est pourquoi nous avons des cas asymptomatiques en nombre non négligeable.» Le Professeur de poursuivre : «L’Oms dit qu’il n’y a pas de cas documenté de transmission à partir de personnes asymptomatiques porteuses du virus, mais précise que cela peut arriver.»

Selon le Chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, «en réalité, l’Oms a choisi de ne pas tenir compte d’une publication parue dans le VOL 30 du NEJM(Journal de la médecine basé à Londres) dans lequel l’auteur avait signalé la transmission du virus d’une personne asymptomatique à un homme d’affaire allemand». Cette même publication avait montré que le patient contaminé en Allemagne avait une charge virale très élevée après sa guérison clinique. «Tout ceci montre aussi que ce n’est pas parce qu’on n’a pas de signes cliniques ou qu’on n’en a plus après traitement, qu’on n’a plus de virus dans son organisme. Seul le laboratoire peut affirmer qu’un patient n’est pas ou n’est plus porteur du virus après traitement», souligne le Professeur Seydi.

Dans ses explications, le coordonnateur national de la prise en charge des malades du Covid renseigne que les asymptomatiques transmettent la maladie à un degré moindre. «Parce que tout simplement ces patients ne projettent pas le virus sur une longue distance puisqu’ils ne toussent pas et n’éternuent pas, même s’ils peuvent avoir une charge virale très élevée comme nous l’avons d’ailleurs constaté à Dakar.» Et le Professeur Seydi de préciser : «Les asymptomatiques transmettent surtout la maladie aux personnes qui n’ont pas une bonne hygiène des mains, c’est-à-dire qui ne se lavent pas les mains quand ils le faut et peut-être secondairement à ceux qui ne respectent pas la distanciation et /ou le port de masque.»

Interpellé sur la publication de l’Oms et celle du NEJM sur la personne qui avait contaminé l’homme d’affaire allemand, asymptomatique durant tout son séjour en Allemagne, mais devenue symptomatique beaucoup plus tard à Shanghai, Pr Seydi explique que cette nuance ne change rien à la réalité des faits», mais «la personne asymptomatique peut être contagieuse pendant 14 jours. Il n’y a pas de certitude absolue». Est-ce que leur prise charge souvent tardive ne les expose pas face aux dangers de la maladie ? «A l’heure actuelle, on pense qu’ils guérissent même plus vite que les autres. Ce qui reste à prouver», a fait savoir le chef du protocole de traitement du Covid-19 au Sénégal.

Mamadou SECK