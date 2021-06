jeudi 24 juin 2021 • 177 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est mardi dernier que se sont tenus, à Dakar, les travaux préparatoires de la réunion du comité de pilotage du Projet de Gestion Intégrée des Ressources naturelles du Massif du Fouta Djallon.

Les travaux ont été lancés sous la houlette de la FAO qui s’est félicitée de pouvoir organiser un tel conclave aux côtés des Gouvernements membres de ce projet important qui contribuera à améliorer la protection de l’environnement, les écosystèmes et améliorer les moyens de subsistance des populations vivants dans le Massif.

Il est aussi attendu de la réunion, une discussion approfondie et de pouvoir communiquer clairement sur les résultats et recommandations de la mise en œuvre. «Bref, la réunion aidera à rétablir la confiance ; définira une nouvelle réorientation plus efficace du projet qui permettra de relancer les activités dans tous les pays bénéficiaires afin d'atteindre ses objectifs assignés », a indiqué Mme Stephen Tchicaya, Bintia, chargée de politiques à la FAO.

De son côté, le Commissaire Sékou SANGARE a déclaré, lors de la cérémonie d’ouverture, que ladite réunion «va permettre d’examiner et de s’accorder sur le contenu du rapport de la revue, de valider les plans de travail des pays bénéficiant du projet et Membres du PRAI-MFD pour la période 2021-2022 et de discuter de l’arrimage institutionnelle du PRAI-MFD à la Commission de la CEDEAO.»

Pour Adamou Bouhari du PNUE/FEM, le projet est une opportunité pour les Etats membres. Il leur permettra de disposer d’un outil en même d’accélérer l’atteinte des Objectifs du Développement Durable adoptés en Septembre 2018 par l’Assemblée Générale des Nations Unies. «Il est donc important que notre rencontre débatte de manière objective, des conclusions de la revue à mi-parcours afin de permettre au projet de faire un nouveau départ vers la concrétisation de ses objectifs tout en adoptant une approche réaliste, mais juste, envers les Etats et les peuples que nous sommes mandatés à servir», dit-il.



Ndeye Rokheya THIANE