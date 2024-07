mercredi 12 juin 2024 • 1015 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 semaines Taille

iGFM - (Dakar) Le Sénégal est désormais entré dans le cercle des pays producteurs de pétrole. Après l’annonce de la production du premier baril, un échantillon a été présenté au chef de l’Etat.

«Le Président de la République a reçu l'échantillon du premier brut extrait du champ pétrolier de Sangomar ce mercredi, en marge du conseil des ministres. Le Sénégal intègre ainsi le groupe des nations productrices de pétrole», a informé la présidence de la République sur Facebook.

PUBLICITÉ

Le chef de l’Etat a réaffirmé, selon la même source, son engagement pour une gestion transparente et équitable des ressources naturelles. Mais aussi, le président Faye a adressé ses félicitations au gouvernement, au peuple sénégalais et à la compagnie Woodside Energy, et a formulé des prières pour que ce pétrole apporte prospérité, paix et concorde au Sénégal.

PUBLICITÉ