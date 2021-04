Début de la saison, mesures barrières, Lac vs Eumeu...Le CNG s'explique

iGFM (Dakar) Accroché, ce mardi, peu avant la signature de partenariat entre le Comité National de Gestion (CNG) de lutte et le Groupe Futurs Medias (GFM), Bira Sène a tiré un premier bilan du début de la saison de la discipline qui a repris il y a quelques jours un an après son arrêt imposé par le Covid 19. Le président du CNG s'est aussi exprimé sur le combat décevant entre Eumeu Sène et Lac 2 qui a tourné à l'avantage de ce dernier par avertissements.

