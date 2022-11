dimanche 6 novembre 2022 • 343 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un derby de Londres très décevant, Arsenal a pris le meilleur sur Chelsea (1-0) et reprend la première place de Premier League.

Pour la 15e journée de Premier League, Chelsea recevait Arsenal pour le traditionnel derby de Londres. Les Blues avaient fort à faire face à des Gunners en grande forme depuis le début de saison et qui devaient absolument gagner pour reprendre la tête du classement. Ce match était aussi l'occasion pour Pierre-Emerick Aubameyang de retrouver son ancien club et son ancien coach Mikel Arteta avec qui il ne s'est jamais entendu. Le Gabonais était évidemment titulaire à la pointe de l'attaque alors qu'Arsenal se présentait avec son équipe type où on retrouvait Gabriel Jesus, Saka et Martinelli devant. De quoi donner sur le papier une belle opposition.



Mais voilà, pour ce match à 12h GMT, il fallait presque sortir une couverture pour faire sa petite sieste du dimanche après-midi. Dans un début de rencontre peu animé, aucune des deux équipes ne semblait capable de faire la différence avec le ballon. Chelsea procédait en contre mais manquait terriblement de justesse technique dans le dernier geste. De son côté, Arsenal monopolisait le ballon sans se montrer réellement dangereux. Gabriel Jesus se procurait deux légères occasions (20e, 29e). Rien d'autre à signaler après les 45 premières minutes.



Arsenal reprend la tête devant City



Au retour des vestiaires, on espérait alors que cette rencontre s'enflamme enfin et nous offre un spectacle digne d'une affiche de Premier League. Il n'en était rien. Peu inspiré, Chelsea peinait à faire la différence. Les nombreuses erreurs techniques d'un Mason Mount ou d'un Loftus-Cheek n'arrangeaient rien. Et ce sont les Gunners qui semblaient le plus proche d'ouvrir le score. Gabriel Jesus voyait sa frappe repoussée par Edouard Mendy. Finalement, Arsenal finissait par trouver la faille presque logiquement. Sur un corner frappé par Saka, le ballon passait au travers de toute la défense des Blues y compris Mendy. Dans le but totalement vide, le défenseur Gabriel n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (1-0, 63e).



Après cette ouverture du score, Chelsea n'avait plus le choix : il fallait prendre des risques pour égaliser. Mais malgré un pressing plus intense, les hommes de Graham Potter ne se montraient pas plus dangereux, au contraire. C'est plutôt Arsenal qui profitait des espaces pour tenter de faire le break et on semblait plus proche d'un second but des Gunners que d'une égalisation des Blues. Mais le score ne bougera plus et Arsenal prend trois précieux points. La bande de Mikel Arteta repasse devant City au classement et prend la première place. Rien ne va plus pour Chelsea qui enchaîne un quatrième match de suite sans victoire et pointe à une décevante 7e place.



Avec Footmercato

