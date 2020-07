Premier League : Arsenal s’impose à Wolverhampton

iGFM-(Dakar) Entré en jeu à la 83e minute, Alexandre Lacazette a inscrit trois minutes plus tard le deuxième but du probant succès à Wolverhampton (2-0) d’Arsenal, lancé par le jeune Bukayo Saka (43e). Les Gunners restent dans la course à l’Europe.

Le duel pour l’Europe tourne en faveur d’Arsenal. Tombeur de Wolverhampton (6e, 52 points) à l’occasion de la 33e journée de Permier League grâce à des buts dans le money time de chaque mi-temps (2-0), les Gunners reviennent à trois points de leurs adversaires du soir. Pour cette rencontre déterminante Mikel Arteta avait aligné son équipe en 3-4-3, avec la première titularisation de Cédric Soares et un Alexandre Lacazette sur le banc au coup d’envoi. Nuno Espírito Santo a, lui, présenté son habituel 3-5-2, Adama Traoré étant préféré à Diogo Jota aux côtés de Raul Jimenez. Une partie qui rentrait dans le vif du sujet après à peine 20 secondes de jeu et une sortie empressée d’Emiliano Martinez dans les pieds d’Adama Traoré, parfaitement lancé en profondeur par Raul Jimenez. Le musculeux attaquant perçait à nouveau à la 10e minute avant de frapper en force, sa tentative fuyant finalement assez largement le cadre. Percutant, l’Espagnol manquait jusqu’alors de précision sur ses gestes entrepris dans le camp adverse. Pris à la gorge dès l’entame, les Gunners reculaient quant à eux et rendaient le ballon (trop) facilement.

Il fallait d’ailleurs attendre la 25e minute pour voir les visiteurs sortirent timidement de leur boite : Aubameyang reprenant de volée au second poteau un corner mal négocié par la défense. Moins de 10 minutes plus tard, Eddie Nketiah profitait d’une passe déviée pour s’intercaler entre les défenseurs des Wolves et lâcher un tir puissant finissant sa course sur le poteau d’un Rui Patricio venu l’y dévier d’une parade jaillissante (34e). C’est finalement Bukayo Saka qui trouvait la faille d’une volée au point de penalty (43e), mettant ainsi fin à la série défensive des locaux (4 clean sheets de rang). Au retour des vestiaires, Wolverhampton appuyait sur le champignon à l’image du débordement ravageur de Traoré pour trouver la tête de Jimenez (51e). Diogo Jota faisait ensuite son entrée en lieu et place de Leander Dendoncker (55e) et s’illustrait coup sur coup, à la 62e en transperçant le milieu d’Arsenal avant d’oublier Jonny à sa gauche, puis à la 64e en offrant un caviar à Traoré finalement gâché par ce dernier. Mais alors que Wolverhampton se montrait moins tranchant après le coaching d’Arteta, Alexandre Lacazette (entré à la 83e) transformait avec classe un service de Willock (2-0, 86e). Un coup fatal pour des Wolves pourtant invaincus depuis le 23 janvier et une défaite face à Liverpool (2-1). Mardi, Arsenal accueillera Leicester tandis que le lendemain Wolverhampton ira défier Sheffield United.

Chelsea se reprend et ne fait qu’une bouchée de Watford

Pour le compte de la 33ème journée de Premier League, Chelsea accueillait Watford à Stamford Bridge. Mis sous pression par Manchester United victorieux de Bournemouth (5-2) plus tôt dans l’après-midi, les hommes de Frank Lampard devaient l’emporter pour ravir la quatrième place à United. Les Blues démarraient la rencontre en 4-3-3 avec ses trois Français Kurt Zouma, N’Golo Kanté et Olivier Giroud titulaires. De leur côté, les Hornets s’appuyaient sur un 4-2-3-1 avec Deeney en pointe. Juste avant la demi-heure de jeu, Chelsea prenait les commandes des opérations.

Giroud bien servi par Barkley dans la surface trompait Foster d’une belle frappe tendue petit filet (1-0, 28e). L’attaquant français inscrivait son cinquième but de la saison en Premier League. Juste avant la pause, Chelsea réalisait le break. Pulisic était fauché dans la surface par Capoue. L’arbitre indiquait le point de penalty. Willian ne tremblait pas et transformait la sentence (2-0, 43e). Dans le temps additionnel, Barkley bien servi par Azpilicueta ajustait Foster (3-0, 90+3). Grâce à son dix-septième succès de la saison, Chelsea reprenait le quatrième place du classement et pointait à une longueur de Leicester. De son côté, Watford va trembler jusqu’au bout…