mardi 19 janvier 2021 • 144 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Pour le compte de la 18e journée de Premier League, Leicester accueillait Chelsea. Les Foxes se sont largement imposés propulsant les Blues dans la crise et prenant la place de leader de Premier League.

Ce mardi soir se jouaient des matches de Premier League. West Ham, un peu plus tôt dans la soirée, s'est défait de West Bromwich Albion (2-1), mais il y avait un choc programmé à 21h15 (20h15 GMT). En effet, Leicester City accueillait dans son stade le Chelsea de Frank Lampard. Et ce qu'on peut dire, c'est que les locaux n'ont clairement pas perdu de temps face à leurs adversaires de la soirée puisqu'ils ont ouvert la marque dans les dix premières minutes.

Sur un corner, Marc Albrighton, après un relais avec James Maddison, centrait en retrait vers Harvey Barnes. Ce dernier manquait sa reprise, mais pas Wilfried Ndidi, qui trouvait le chemin des filets (1-0, 7e). Moins de dix minutes plus tard, Timothy Castagne, l'ancien de l'Atalanta, trouvait James Maddison à l'entrée de la surface, mais sa tentative se heurtait à la barre transversale. Chelsea était mal en point. La première réaction des Blues ? Une tête de Thiago Silva sur un coup franc de Mason Mount bien repoussée par Kasper Schmeichel (21e). Marc Albrighton (26e) et Jamie Vardy (34e) tombaient sur un grand Edouard Mendy quand Callum Hudson-Odoi ne trouvait pas le cadre (32e). Peu avant la pause, Chelsea allait voir sa situation empirer.

Leicester prend la tête

À la 38e minute de jeu, Christian Pulisic s'effondrait suite à un contact avec Johnny Evans. L'arbitre désignait le point de penalty, mais décidait, après visionnage de la vidéo, de donner coup-franc, la faute ayant eu lieu à l'extérieur de la surface. Quasiment dans la foulée, James Maddison profitait d'une balle mal gérée par Jamie Vardy, au duel avec Antonio Rudiger, pour doubler la mise (2-0, 41e). À la pause, le score était mérité pour les Foxes.

Ces derniers ne s'arrêtaient pas au retour des vestiaires et un but était refusé, logiquement pour hors-jeu à Marcus Albrighton (55e). Deux minutes plus tard, Youri Tielemans envoyait une belle frappe repoussée du pied par Edouard Mendy (57e). Chelsea était sous l'eau ! La tension tombait peu à peu et Lampard tentait le tout pour le tout en faisant entrer en jeu Hakim Ziyech (67e) et Timo Werner (68e), mai sans véritable succès à part un but refusé à l'Allemand (86e) pour hors-jeu. Avec cette victoire, Leicester prend les rênes d'une haletante Premier League !

Avec Footmercato