iGFM (Dakar) Manchester City a infligé à Chelsea sa première défaite de la saison en s'imposant à Stamford Bridge (1-0), samedi, pour le compte de la 6ème journée de Premier League.

Chelsea subit sa première défaite de la saison face à un énorme Manchester City. Les Skyblues ont éteint leurs adversaires par une domination tactique avant de trouver la faille sur une frappe contrée (53e) de Gabriel Jesus. Chelsea rompt finalement sur un corner joué à deux. Cancelo feinte et frappe depuis l'axe. Le ballon hérite à Jesus qui contrôle et décoche en pivot du pied gauche. Le ballon contré par le pied de Jorginho prend Mendy à contre-pied. Les Blues n'ont cadré aucun tir et passent 3e, City second et Liverpool devient leader. Trois jours avant de se déplacer au Parc des Princes pour y défier le PSG en Ligue des Champions, Manchester City respire la forme.