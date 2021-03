jeudi 4 mars 2021 • 39 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Engagés dans une lutte pour les places du top 4, Liverpool et Chelsea jouaient gros ce jeudi. Et c'est Chelsea qui en est sorti gagnant, avec une nouvelle courte victoire, marque de fabrique de Thomas Tuchel depuis son arrivée. Liverpool a ainsi concédé une 5e défaite consécutive à Anfield !

Cela aurait pu être un duel pour le titre entre deux clubs ambitieux. Le Liverpool-Chelsea de ce jeudi revêtait une importance différente, mais presque autant capitale : ne pas se faire décrocher de la course au top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Et pour Liverpool, il s'agissait aussi de mettre fin à la terrible série de résultats à Anfield, où il n'avait plus gagné en championnat depuis le 16 décembre ! Pas une mince affaire face au solide Chelsea de Thomas Tuchel, où le système en 3-4-2-1 a sécurisé la défense. Assez vite, le scénario d'une possession en faveur de Liverpool se mettait en place. Mais une possession assez neutre, dont la progression était ralentie, voire empêchée par le dispositif des Blues. Et les appels de Werner dans la profondeur laissaient planer une menace à l'image de la première frappe de l'Allemand (10e).

Chelsea imposait une grande densité, avec un bloc très compact, et Liverpool avait un mal fou à trouver des espaces. Les espaces, Werner s'engouffrait dedans sans hésiter. Lancé en profondeur, il devançait la sortie d'Alisson et marquait (24e) mais le but était annulé pour un hors-jeu infime. L'action symbolisait clairement la rencontre, entre un Liverpool sans idée et un Chelsea prêt à exploiter la moindre opportunité. La qualité technique n'était par contre pas vraiment au rendez-vous. Même chez les meilleurs, comme Sadio Mané qui ratait sa reprise sur un bon service de Salah (28e). Chelsea trouvait finalement la faille, plutôt logiquement. Lancé côté gauche par Kanté, Mason Mount repiquait dans l'axe et déclenchait une frappe limpide du pied droit qui trompait Alisson (0-1, 42e).

Liverpool décroche

Au retour des vestiaires, Liverpool accélérait le rythme et se montrait enfin plus tranchant. Le match se débridait un peu, chaque équipe tentant du jeu plus direct pour déstabiliser l'autre. Car dès que Liverpool passait par le milieu, il butait sur un Chelsea bien regroupé, avec un Kanté omniprésent au milieu de terrain. Jürgen Klopp décidait donc de trancher en sortant Mohamed Salah à l'heure de jeu et lançait Jota (mais aussi Oxlade-Chamberlain à la place de Jones). Tuchel aussi faisait du coaching, et rappelait un décevant Ziyech sur le banc de touche, Pulisic le remplaçant.

Cela ne changeait pas grand chose au scénario bien ancré de la rencontre, Liverpool donnant l'impression de pouvoir jouer des heures sans marquer. Avec cette nouvelle défaite, les Reds enchaînent une cinquième consécutive à Anfield en Premier League et hypothèquent clairement leur chance d'intégrer le top 4 du championnat. A l'inverse, Chelsea continue son retour en haut du classement depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche. L'Allemand n'a toujours pas perdu le moindre match avec le club londonien. Cela manque de folie offensive certes, mais la solidité de son bloc a de quoi impressionner. Avec ce succès, Chelsea retrouve la 4e place et marque les esprits avant un match tout aussi important lundi prochain, face à Everton.

