samedi 3 octobre 2020

iGFM (Dakar) Sans vraiment briller, Chelsea d'Edouard Mendy titulaire, a dominé Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, samedi, à Londres, à l'occasion de la 4e journée de Premier League (4-0).

Face à un bloc très dense dans l'axe, les Blues sont, dans un premier temps, essentiellement passés par les côtés, faisant naviguer le cuir de gauche à droite et vice versa aux abords de la surface, sans se montrer suffisamment précis dans les dernières transmissions. Et malgré une possession outrageuse dans le premier acte, Chelsea s'est procuré sa première opportunité sur une phase de transition. Kai Havertz remontant le terrain à grandes enjambées et décalant Timo Werner sur sa gauche, qui ne donnait pas assez d'angle à sa frappe enroulée du droit (19e). Dans la foulée Jorginho prenait sa chance de loin, toujours sans succès (20e).

Première titularisation en PL pour Mendy, zéro but encaissé

La décision se faisait finalement sur un coup de billard, Ben Chilwell arrivé lancé reprenant au second poteau un ballon deux fois dévié (1-0, 50e). L'ex-latéral de Leicester se montrait à nouveau décisif en déposant un ballon sur le crâne de Kurt Zouma qui le catapultait au fond des filets (2-0, 66e). Puis l'écart se creusait encore quand Tyrick Mitchell concédait un penalty grossier, transformé par Jorginho (3-0, 78e). Bis repetita quelques instants plus tard, quand Mamadou Sakho enchaînait un contrôle manqué et un tacle totalement loupé sur Havertz pour offrir un nouveau tir aux neuf mètres aux Blues. Jorginho refusait de laisser tirer le nouvel arrivant et s'offrait le doublé (4-0, 82e). L'écart au tableau d'affichage est important, l'impression sur le terrain bien moindre. L'important est cependant ailleurs puisque Chelsea retrouve le succès et monte provisoirement au 4e rang, Crystal Palace est huitième.

De son côté, la gardien sénégalais, Edouard Mendy a passé un après-midi tranquille avec zéro but encaissé pour sa première titularisation en Premier League. De bon augure pour la suite.