iGFM (Dakar) Ce lundi, Chelsea affrontait Aston Villa pour le compte de la seizième journée de Premier League. Au final, les deux formations se sont quittées sur un match nul (1-1).

Après avoir célébré Noël, les footballeurs étaient sur le pont ce week-end pour le traditionnel Boxing Day. Plusieurs affiches étaient au menu dont un alléchant Arsenal-Chelsea. Un derby londonien où les Blues se sont fait corriger 3 à 1 par les Gunners. Après cette défaite, les pensionnaires de Stamford Bridge (8es) voulaient rectifier le tir ce lundi lors de la réception d'Aston Villa (7e) pour le compte de la seizième journée de Premier League. Pour cela, Frank Lampard procédait à plusieurs changements et alignait un 4-3-3 avec Olivier Giroud en pointe. Les Villans, eux, étaient en 4-2-3-1 avec Bertrand Traoré et Anwar El Ghazi sur les ailes.

D'entrée, les Blues mettaient de l'intensité, bien décidés à prendre les commandes de la rencontre. Après un corner botté par Mount, Rudiger reprenait du droit mais n'inquiétait pas Martinez, solide sur sa ligne (5e). Dans la foulée, Grealish répondait avec un tir du droit détourné par Edouard Mendy (6e). La rencontre partait sur un bon rythme. A la 12e, Pulisic récupérait le ballon et n'était pas loin d'ouvrir le score d'une frappe croisée. Mais celle-ci passait à côté du cadre. Les Villans, menés par Grealish (16e), Traoré (19e) et Hause (25e, tête), faisaient plus que tenir la dragée haute aux Londoniens.

Giroud encore buteur

Ils multipliaient les offensives, se montraient souvent solides défensivement, laissant peu d'opportunités aux Blues. Toutefois, Giroud, ceinturé dans la surface, parvenait à reprendre de la tête mais sa tentative, comme la reprise de Pulisic qui suivait, était contrée. Mais le Français, sevré de ballon, finissait par ouvrir le score à la 34e. Pulisic décalait Chilwell pour centrer et trouver Giroud, qui se baissait pour claquer une tête gagnante (1-0, 34e). Un but qui réveillait les Blues, plus inspirés avec Mount (39e) et Pulisic (40e) et qui menaient donc 1 à 0 à la pause. Au retour des vestiaires, Aston Villa égalisait rapidement. Servi par Grealish, Douglas Luiz centrait au second poteau et égalisait d'un plat du pied entre les jambes de Mendy (1-1, 50e).

Chelsea tentait de répondre avec Kanté d'une frappe plein axe du droit (59e) puis Azpilicueta, qui reprenait une tentative repoussée de Pulisic mais signalé hors jeu (66e). Aston Villa était proche de prendre l'avantage à son tour avec McGinn dont la frappe puissante tapait la transversale (69e). Le match s'enflammait. Hudson-Odoi (70e) et Pulisic (78e) tentaient leur chance sans trouver la faille. Chilwell était proche d'offrir la victoire aux siens d'une reprise de volée magnifique du gauche (90e+3), mais elle passait à côté du cadre. Au final, Chelsea n'arrivait pas à faire mieux qu'un match nul (1-1). Une mauvaise opération pour les Blues, qui perdent encore du terrain sur les équipes de tête.

Avec Footmercato