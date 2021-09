samedi 25 septembre 2021 • 212 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après le choc entre Chelsea et Manchester City, la sixième journée de Premier League se poursuivait. Ismaïla Sarr a encore été décisif cet après-midi avec son club Watford.

L'attaquant des Lions a confirmé son bon début de saison pour son retour dans l'élite du football anglais, en profitant d'un errement défensif des Magpies, sur un coup de pied arrêté, pour permettre à Watford de prendre un point contre Newcastle (1-1), qui avait ouvert les hostilités grâce à Sean Longstaff et une faute de main de Ben Foster. L'international sénégalais a inscrit, à Vicarage Road, son 4ème but de la saison en Premier League, permettant aux Hornets de pointer à la 11ème place de ce championnat d'Angleterre. Newcastle n'a de son côté toujours pas gagné en Premier League et flirte avec la zone rouge.