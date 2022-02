jeudi 24 février 2022 • 201 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour son match en retard comptant pour la 19e journée de Premier League, Liverpool revient à trois points de Manchester City après son festival offensif réalisé face à Leeds (6-0), notamment grâce aux doublés de Mohamed Salah et Sadio Mané.

Liverpool recevait Leeds à Anfield pour le match en retard de la 19e journée de Premier League. Avec une série de huit succès consécutifs toutes compétitions confondues, les Reds avaient l'occasion de revenir à seulement trois points du leader Manchester City et de prendre le large devant le troisième Chelsea. Quant aux Whites, ils enchaînaient quatre matches sans la moindre victoire en championnat et n'étaient qu'à cinq points de la zone rouge. Pour ce faire, Marcelo Bielsa, dont le poste serait menacé depuis quelques semaines, alignait son attaque-type composée de Rodrigo dans l'axe, avec Raphinha et D. James sur les ailes. Jürgen Klopp proposait son 4-3-3 habituel et faisait confiance à Curtis Jones, pour sa première titularisation depuis trois semaines, aux côtés de Fabinho et Thiago dans l'entrejeu.



La première période tournait clairement à l'avantage de Liverpool, tout de suite dominants en termes de possession et de danger dans la surface de réparation adverse. Les locaux profitaient de la main de Stuart Dallas dans sa zone de vérité pour offrir l'opportunité à Mohamed Salah de prendre Ilan Meslier a contre-pied sur penalty (1-0, 15e). Pourtant défenseur, Joël Matip se muait en attaquant de pointe et profitait du service de l'Egyptien pour ajuster Meslier (2-0, 30e). Ce dernier devait encore se présenter sur sa ligne face à Salah : suite à une faute de dernier défenseur de Luke Ayling sur Sadio Mané, le finaliste de la CAN 2021 trompait un portier trop juste pour tenir en échec le numéro 11 des Reds, auteur de son quatrième but en trois matches toutes compétitions confondues (3-0, 35e).



Les Reds gèrent leur avance



Au retour des vestiaires, les joueurs de Jürgen Klopp n'avaient pas perdu la possession du ballon face à des hommes de Marcelo Bielsa sans vraie réaction. L'entraîneur argentin tentait de faire réagir les siens avec deux changements (Rodrigo et Klich out, Roberts et Schakleton in). Mais les Reds continuaient de démontrer leur supériorité devant son public, mais perdait quelques duels face à un Ilan Meslier solide en seconde période malgré la fébrilité défensive des siens. L'international espoirs français réussissait à mettre en échec Salah (59e) puis Curtis Jones (71e), trouvés trop facilement dans la zone de vérité d'United. Mais le natif de Lorient ne pouvait rien face à Sadio Mané dans les dix dernières minutes de la rencontre.



Le champion d'Afrique avec le Sénégal profitait d'une mauvaise relance de l'ancien Merlu, récupérée par son coéquipier colombien Luis Diaz. La recrue hivernale des Reds lançait Jordan Henderson, qui centrait pour le Lion en une touche pour fusiller les buts adverses (4-0, 81e). Et en toute fin du temps réglementaire, Mané, en renard des surfaces, se retrouvait seul devant la surface de but après le bel appel de l'entrant Divock Origi et poussait le ballon dans les filets vides (5-0, 90e). Virgil van Dijk participait au festival liverpuldien en reprenant démarqué le ballon de la tête (6-0, 90e+3). Une victoire convaincante (6-0) qui permet à Liverpool de mettre la pression sur les Cityzens et de se relancer dans la course au titre, avec son trio offensif (Jota, Salah, Mané) occupant le podium des buteurs de PL. Leeds continue de couler et reste bloqué à la 15e place au classement.



