Premier League : Ismaïla Sarr fait tomber Liverpool

iGFM-(Dakar) Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Ismaïla Sarr (Watford) a fait tomber Liverpool pour la première fois de la saison, ce samedi, à Anfield, pour le compte de la 28e journée de Premier League.

L’histoire retiendra que c’est un Sénégalais qui a infligé à Liverpool sa première défaite en championnat après 27 matches sans perdre au cours de cet exercice 2019-2020. Après une première période sans but, Liverpool était attendu pour confirmer sa belle série, mis, le leader de Premier League a été surpris en début de seconde période par Ismaïla Sarr qui a d’abord ouvert le score (54′) avant d’enchaîner par un doublé six minutes plus tard. Dopé par ses deux belles réalisations, l’international sénégalais a par la suite offert une passe décisive à Deeney à la 72e minute pour le but du chaos (3-0) en faveur de son équipe Watford, qui quitte la zone rouge après ce succès historique.

Premier doublé en Premier League

Entre les deux Sénégalais présents sur la pelouse, formés à Génération Foot avant d’atterrir au FC Metz, on attendait davantage Sadio Mané, le Ballon d’Or africain. Mais c’est bien Ismaïla Sarr qui a pris toute la lumière. Pour sa première titularisation depuis sa blessure aux ischio-jambiers, contractée en janvier dernier, l’ancien attaquant du Stade Rennais fut intenable et s’est surtout offert son premier doublé depuis son arrivée en Premier League. Un exploit qui fera parler en Angleterre surtout que Sarr avait du mal à s’adapter lors de la première moitié de saison.

Une série de 44 matches qui prend fin

Liverpool n’avait plus perdu en Championnat depuis le 3 janvier 2019, face à Manchester City (1-2), lors de la 24e journée de la saison 2018-2019. Une série de 44 matches qui a donc pris fin, ce samedi 29 février 2020 soit plus d’un an après.

Liverpool, n’égalera donc pas le record d’invincibilité d’Arsenal, établi en 2004, et qui avait permis aux Gunners d’être sacrés champions d’Angleterre. Malgré ce revers, les Reds sont toujours leaders avec 79 points, distançant de 22 longueurs leur dauphin Manchester City, qui devait jouer, ce dimanche mais son match contre Arsenal a été reporté.

Mamadou Salif GUEYE