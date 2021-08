samedi 14 août 2021 • 200 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Premier League est de retour. Fortunes diverses pour les trois Sénégalais qui ont joué, ce samedi à 14h GMT.

Après la belle victoire de Brentford face à Arsenal en ouverture de la saison 2021-2022 de Premier League puis le carton de Manchester United contre Leeds ce samedi, le peuple britannique vivait son premier multiplex de l'année outre-Manche. Le champion d'Europe en titre, pour sa grande première, s'est facilement défait du Crystal Palace de Patrick Vieira à Stamford Bridge (3-0). Très bon face à Villarreal en Supercoupe d'Europe, Marcos Alonso a ouvert le score pour Chelsea d'un délicieux coup franc avec sa patte gauche (27e). Après aun joli mouvement collectif côté droit, Christian Pulisic a fait le break en renard des surfaces (40e). Le jeune Trevoh Chalobah a scellé le sort de cette partie d'une frappe limpide à l'extérieur de la surface (58e). De quoi sereinement lancer la saison des Blues, en attendant le grand retour de Romelu Lukaku sur les pelouses anglaises.

Cinquième l'an passé, Leicester a fait le service minimum dans son King Power Stadium, en disposant de Wolverhampton (1-0). L'inévitable Jamie Vardy a inscrit l'unique but de cette partie en reprenant sans se poser de question un centre fort de Ricardo Pereira au premier poteau. Le Sénégalais Nampalys Mendy n'était pas sur la feuille de match de Leicester.

De son côté Everton, qui avait concédé l'ouverture du score après une grossière erreur de relance de Michael Keane, a renversé Southampton, notamment grâce à un joli but du Frenchy Abdoulaye Doucouré. Aston Villa, orphelin de Jack Grealish mais auteur d'un gros recrutement, s'est incliné 3-2 sur la pelouse du promu Watford avec un but tardif de la nouvelle recrue Danny Ings sur penalty. L'international sénégalais, Ismaïla Sarr a inscrit son premier but de la saison à la 42e minute de jeu, alors que Brighton a inversé la vapeur à Turf Moore contre Burnley.

Les résultats des matchs de 14h GMT

Burnley 1-2 Brighton : Tarkowski (2e) / Maupay (73e)

Chelsea 3-0 Crystal Palace : Alonso (27e), Pulisic (40e), Chalobah (58e)

Everton 3-1 Southampton : Richarlison (47e), Doucoure (77e) / Armstrong (22e)

Leicester 1-0 Wolverhampton : Vardy (41e)

Watford 3-2 Aston Villa : Dennis (10e), Ismaïla Sarr (42e) Cucho (67e) / McGinn (70e), Ings (90e+7)