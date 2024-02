vendredi 26 janvier 2024 • 2097 lectures • 1 commentaires

Jürgen Klopp a annoncé, vendredi, sa décision de quitter son poste d'entraîneur de Liverpool à l'issue de la saison.

À la surprise générale, Jürgen Klopp a annoncé, via le compte X de Liverpool ce vendredi, qu'il quitterait le club de Premier League en fin de saison. Chez les Reds, qu'il a rejoints en 2015, l'Allemand (56 ans) a remporté la Premier League en 2019-20, la Ligue des champions en 2019, la FA Cup en 2022, la League Cup en 2022 et la Coupe du monde des clubs en 2019. Son équipe a aussi échoué deux fois en finale de la Ligue des champions, en 2018 et en 2022.