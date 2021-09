samedi 11 septembre 2021 • 73 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En ouverture de la 4e journée de Premier League, ce samedi, Crystal Palace a remporté (3-0) le derby londonien qui l'opposait à Tottenham. De retour de la sélection où il a contracté une blessure, l'international sénégalais, Cheikhou Kouyaté a très vite récupéré puisqu'il a été titularisé.

Dans une entame relativement fermée, Lucas Moura a d'abord tenté d'animer un peu les débats avec des chevauchées caractéristiques, sans percer la muraille. Puis, après 12 minutes de jeu seulement, Eric Dier, le patron de la défense des Spurs, s'est mis au sol en se touchant l'arrière de la cuisse... et a finalement quitté ses partenaires, blessé. Il a alors été remplacé par Joe Rodon, qui est allé se positionner à côté de Japhet Tanganga, replacé cet après-midi dans l'axe pour laisser le couloir droit à Emerson. Devant, privé d'Heung-min Son ou encore de Steven Bergwijn, Tottenham a peiné à se montrer tranchant. Alors Palace a chassé haut. Si bien que Wilfried Zaha a armé un tir au premier poteau en entrant intérieur depuis la gauche, contré en corner (34e). La première mèche. Les Eagles ont ensuite multiplié les centres pour trouver Christian Benteke dans la boîte, mais sans parvenir à le servir dans les bonnes conditions. Zaha, encore lui, sur une ouverture vers le côté gauche de Joachim Andersen, s'est amusé avec Emerson, avant de foncer vers la surface, pour trouver le jeune Gallagher au premier poteau ! Celui-ci a ensuite frappé à bout portant... sur Hugo Lloris (43e) !

Les partenaires de Cheikhou font tomber les Spurs

Au retour des vestiaires, Lucas, alerté aux abords de la surface adverse après une perte de balle de Palace, a décoché la première frappe cadrée du match pour les Spurs (47e). La partie s'est emballée et, sur un centre propulsé au point de penalty par Zaha, Gallagher s'est essayé à la volée... Contrée en urgence par Rodon (50e). Zaha et Tanganga se sont alors chauffés, provoquant un attroupement, avant d'être tous les deux avertis. Et, sous les chants enjoués de Selhurst Park, Tanganga a écopé dans un second jaune pour un tacle en retard presque dans la foulée (58e). Zaha, toujours, a à nouveau perforé dans son couloir, puis a trouvé Jordan Ayew au deuxième poteau, dans la surface, qui a vu son tir être contré (66e). Quelques instants plus tard, Lloris, lobé par un centre venant de la gauche de Tyrick Mitchell, s'est fait assisté par Sergio Reguilón, qui a sauvé sur sa ligne (73e). Mais, Ben Davies, mal entré après l'exclusion de Tanganga, a contré de la main un centre de Gallagher (74e) : penalty. Là, Zaha s'est chargé de convertir l'essai sans trembler et Tottenham a encaissé son premier but de la saison (1-0, 76e). Un petit événement. Mais pas le seul : tout juste entré, Odsonne Edouard a donné de l'ampleur au score sur son premier ballon, avec un tir pied gauche depuis le point de penalty, après un nouveau déboulé de Zaha (2-0, 84e). Le coup de grâce ? Pas encore. Edouard s'est offert un doublé pour encore enfoncer le leader, au buzzer (3-0, 90e+3). Avec ce large succès de prestige, Palace remonte à la onzième place du classement de Premier League, tandis que les Spurs concèdent leur première défaite de la saison. Le Manchester United de Cristiano Ronaldo peut maintenant leur passer devant.