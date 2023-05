samedi 20 mai 2023 • 195 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Malgré une domination territoriale, Arsenal s’est incliné et a dit adieu au titre de Premier League sur la pelouse de Nottingham Forest qui a, à l’inverse, assuré son maintien après sa victoire face aux Gunners (1-0).

En tête grâce au but inscrit en première période par Awoniyi, le club des Sénégalais Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté a conservé son avantage face à une équipe d'Arsenal amorphe et assure son maintien en Premier League, tandis que les Gunners tirent un trait sur leurs espoirs de titre, Manchester City étant officiellement sacré champion !