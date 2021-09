vendredi 17 septembre 2021 • 315 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Des Lions vont s'affronter, ce week-end, à l'occasion de la 5e journée de Premier League.

Après une semaine chargée en raison de la Ligue des Champions, Sadio Mané et Edouard Mendy vont enchaîner en championnat avec comme objectif : le fauteuil de Premier League occupé pour le moment par Manchester United qui n'a pas encore perdu cette saison.

Mané accueille Kouyaté pour son 100e

C'est un duel qui sera très attendu. Déjà très proches sur et en dehors du terrain, Sadio Mané (Liverpool, 3e, 10 points+8) et Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, 11e, 5 points+0) vont se retrouver à Anfield, ce samedi, à 14h GMT. Une rencontre particulière donc pour les deux internationaux sénégalais qui s'affrontent chaque année. Mais avec les Reds, Sadio Mané vise la victoire qui leur permettrait d'occuper provisoirement la première place en attendant le match de Manchester United contre West Ham prévu dimanche. Mieux, Sadio Mané vise son 100e but avec Liverpool. Lors de la dernière visite des Eagles à Anfield, l'attaquant des Lions avait donné la victoire aux Reds en inscrivant un doublé (2-0).

De son côté, Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté doit confirmer sa belle victoire (3-0) contre Tottenham décrochée le week-end dernier. Une victoire face aux Reds permettrait aux partenaires du Sénégalais de quitter la 11e place.

Edu Mendy à White Hart Lane pour la première place

L'affiche phare de cette 5e journée opposera Tottenham à Chelsea, dimanche, à 15h30 GMT. Ce derby londonien fait déjà saliver puisque les Blues ont envie de confirmer leu bon début de saison tandis que les Spurs doivent se racheter après la lourde défaite contre Crystal Palace. Pire, en cas de victoire, Chelsea d'Edouard Mendy (2e, 10 points+8) pourrait prendre la première place au moment où Tottenham (7e, 9 points+0) lutte pour revenir dans le top 5 sa position habituelle. En tout cas, le gardien de but international sénégalais s'attend certainement à une rencontre difficile.