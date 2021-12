dimanche 26 décembre 2021 • 238 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Match de folie entre Manchester City et Leicester qui s'est terminé sur une victoire 6-3 du leader mancunien. Dans le même temps, Arsenal et Tottenham ont respectivement corrigé Norwich City (5-0) et Crystal Palace (3-0). Et Chelsea s'est imposé sur la pelouse d'Aston Villa. Tels sont les résultats du Boxing Day.

Les matches du jour



Manchester City 6-3 Leicester : Kevin De Bruyne (5e), Riyad Mahrez (14e sp), Ilkay Gündogan (21e), Raheem Sterling (25e sp et 87e) et Aymeric Laporte (69e) pour les Sky Blues; James Maddison (55e), Ademolah Lookman (59e) et Kelechi Iheanacho (65e) pour les Foxes



Norwich City 0-5 Arsenal : Bukayo Saka (6e et 67e), Kieran Tierney (44e), Alexandre Lacazette (84e, sp) et Emile Smith Rowe (90e +1) pour les Gunners



Tottenham 3-0 Crystal Palace : Harry Kane (32e), Lucas Moura (35e) et Heung-min Son (74e) pour les Spurs



West Ham 2-3 Southampton : Michail Antonio (49e) et Saïd Benrahma (65e) pour West Ham; Mohamed Elyounoussi (8e), James Ward-Prowse (61e) et Jan Bednarek (70e) pour les Saints



Aston Villa 1 - 3 Chelsea : R. James 28' (csc.), Jorginho 34' (sp.) 90+3' (sp.) et R. Lukaku 56'