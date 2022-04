dimanche 10 avril 2022 • 366 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Grâce à un but égalisateur signé Sadio Mané, Liverpool a tenu en échec Manchester City (2-2), lors du choc de la 32e journée de Premier League disputé, à Etihad Stadium, ce dimanche après-midi.

Manchester City et Liverpool se quittent dos à dos dans un match fou. Les Sky Blues ont livré une performance solide et ont mené deux fois grâce à Kevin De Bruyne (5e) et Gabriel Jesus (37e). Plein d'abnégation, les Reds ont répondu via Diogo Jota (13e) et Sadio Mané (46e) pour tenir ce match nul. Au classement, Manchester City conserve un point d'avance sur les Reds.



Homme du match : Kevin De Bruyne



Excellent, le Belge aura dicté le jeu de son équipe et l'aura mis sur de bons rails avec un but précoce (5e). Dans tous les bons coups, il aura pesé sur la rencontre même si cela n'a pas suffi pour gagner.