dimanche 7 février 2021 • 349 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Premier League offrait un choc au sommet ce dimanche entre Liverpool le champion en titre et Manchester City l'actuel leader. Dans une rencontre de haute qualité, les Sky Blues ont totalement fait exploser les Reds en fin de match (4-1).

Le tenant du titre affrontait l'actuel leader de la Premier League pour le compte de la 23e journée de Premier League. Un choc au sommet qui avait des allures de tournant dans la course au titre. Si Manchester City est en tête - avec un match de retard - et dispose de deux points d'avance sur Manchester United (2e) et quatre sur Leicester (3e), Liverpool (4e) pointe à 7 points des Cityzens. En cas de succès, les Sky Blues réalisaient une opération XXL dans la course au titre tandis que Liverpool pouvait être définitivement lâché. À domicile, les Reds optaient pour un 4-3-3 classique avec Alisson Becker dans les cages derrière Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Jordan Henderson et Andrew Robertson. Thiago Alcantara était accompagné dans l'entrejeu par Georginio Wijnaldum et Curtis Jones derrière le trio composé de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. De son côté, Manchester City s'alignait en 4-3-3 avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Joao Cancelo, John Stones, Ruben Dias et Oleksandr Zinchenko étaient alignés en défense. Bernardo Silva, Rodri et Ilkay Gündogan composaient le milieu. Enfin, Raheem Sterling aligné en pointe pouvait compter sur Riyad Mahrez et Phil Foden sur les ailes.

D'entrée, Liverpool essayait d'avoir de bonnes intentions dans le pressing et évoluait haut. Cependant le piège se refermait sur eux et c'est bien Manchester City qui prenait le jeu à son compte avec une grosse possession. Cela conduisait à une première occasion pour les visiteurs. Servi plein axe devant la surface, Oleksandr Zinchenko tentait un tir puissant qui était contré dans la surface par Jordan Henderson (8e). Ne parvenant pas à construire correctement, Liverpool se heurtait aux initiatives mancuniennes. Sur la droite, Riyad Mahrez envoyait un bon ballon dans la surface pour Phil Foden qui était trop court (15e). Ilkay Gündogan lançait ensuite Oleksandr Zinchenko dans la profondeur, mais l'Ukrainien était devancé par Trent Alexander-Arnold (23e). Liverpool parvenait à faire le dos rond et répondait idéalement. Trent Alexander-Arnold se jouait d'Oleksandr Zinchenko et trouvait la tête de Sadio Mané (25e). Le Sénégalais ne parvenait pas à accrocher le cadre. S'en suivait une lourde demi-volée de Roberto Firmino vers la lucarne, mais Ederson Moraes claquait le ballon loin de son but (30e).

L'erreur d'Alisson Becker

Alors que Liverpool avait pris le jeu à son compte, Raheem Sterling faisait preuve de malice et obtenait un penalty suite à une légère faute de Fabinho (36e). Ilkay Gündogan se chargeait de la sentence et son tir passait juste au-dessus de la lucarne gauche d'Alisson Becker (37e). Liverpool s'en sortait bien et poussait pour prendre l'avantage. Trouvé sur la gauche, Andrew Robertson délivrait un centre dangereux devant le but qui était repoussé (41e). Finalement, le score n'évoluait pas et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge. À la reprise, Raheem Sterling débordait sur la gauche et trouvait dans la surface Phil Foden dont le tir était repoussé par Alisson Becker. Suivant bien, Ilkay Gündogan propulsait le ballon au fond des filets (1-0, 50e). Un véritable coup dur pour Liverpool qui souffrait et baissait le pied dans ce match. Malgré deux belles tentatives de Curtis Jones (56e et 59e), c'est bien Manchester City qui mettait le pied sur le ballon et contrôlait le jeu. Finalement, sur un long ballon anodin côté droit, Ruben Dias manquait son intervention avant de faucher Mohamed Salah dans la surface. L'arbitre désignait alors le point de penalty (62e). Solide, l'ailier égyptien ne tremblait pas et égalisait d'une lourde frappe sous la barre transversale (1-1, 63e).

Totalement relancée, la suite du match se voulait à couteaux tirés. Sur un coup franc côté gauche, Ilkay Gündogan s'appuyait sur Phil Foden qui centrait au second poteau. John Stones propulsait le ballon au fond des filets, mais il était signalé hors-jeu (71e). Ce n'était que partie remise puisque sur une mauvaise relance dans l'axe d'Alisson Becker, Phil Foden était lancé sur la droite. Le milieu anglais rentrait dans la surface et centrait devant le but. Ilkay Gündogan surgissait et redonnait l'avantage aux Sky Blues (2-1, 73e). Alisson Becker était de nouveau victime d'une boulette dans la foulée et redonnait le ballon à Bernardo Silva dans sa surface. Le Portugais trouvait au second poteau Raheem Sterling qui propulsait le ballon au fond des filets de la tête (3-1, 77e). Trouvé sur la droite, Phil Foden revenait dans la surface et fusillait le gardien à son tour (4-1, 83e). Craquant totalement, le Brésilien et Liverpool s'inclinent finalement 4-1 et voient le titre s'échapper. Manchester City est désormais à dix points avec un match en moins. Les Sky Blues comptent cinq points d'avance sur Manchester City et sept longueurs de plus que Leicester.

Avec Footmercato