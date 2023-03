Premier League : Liverpool humilie Manchester United

iGFM (Dakar) Liverpool a balayé, samedi, à Anfield, Manchester United (7-0) avec des doublés de Salah, Gakpo et Nuñez, et un but de Firmino. C'est la plus grosse humiliation de l'histoire de cette affiche entre les deux plus grands clubs d'Angleterre.

C'est terminé à Anfield, victoire 7-0 de Liverpool face à Manchester United. C'est à peine croyable, du jamais vu entre ces deux équipes en 130 ans d'histoire. Les Reds ont marqué 6 buts en deuxième période. Cody Gakpo, Darwin Nuñez et Mohamed Salah ont tous inscrits un doublé. Roberto Firmino a marqué le dernier but. Salah est désormais le seul meilleur buteur des Reds en Premier League, devant Robbie Fowler. Liverpool est cinquième de Premier League.

