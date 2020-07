Premier League : Liverpool regoûte au succès grâce à Sadio Mané

iGFM-(Dakar) Après la déroute à City (0-4) jeudi dernier, les nouveaux champions d’Angleterre se sont imposés face à Aston Villa (2-0), ce dimanche.

Giflé à l’Etihad Stadium jeudi (4-0), Liverpool se reprend sans briller à domicile face à Aston Villa à l’occasion de la 33e journée de Premier League (1-0). Les Villans restent dix-huitièmes à une longueur du premier non relégable Watford. Au coup d’envoi, Jürgen Klopp avait effectué quelques changements dans son onze par rapport au choc de milieu de semaine, Divock Origi prenant la place de Roberto Firmino à la pointe de l’attaque et Oxlade-Chamberlain remplaçant Henderson dans le cœur du jeu. Mais si l’intervention litigieuse de Douglas Luiz sur Mohamed Salah dans la surface des visiteurs (4e) laissait imaginer un début de match en fanfare, le premier acte s’avérait encore très poussif pour des Reds en manque de vitesse et de mouvement. Frustré, Andrew Robertson était d’ailleurs rapidement averti pour un tacle en retard sur Douglas Luiz (20e).

16e but pour Mané

Et si les locaux dominaient (72 % de possession de balle), il fallait attendre la 37e minute pour les voir décocher leur première frappe de la partie, par l’intermédiaire d’une tentative sans danger de Salah. Au retour des vestiaires les deux formations montaient légèrement en régime et Grealish (51e) puis El-Ghazi (52e) alertaient Alisson. Klopp furieux faisait alors entrer l’artillerie lourde à l’heure de jeu : Wijnaldum, Henderson et Firmino. Et c’est finalement Sadio Mané qui crucifiait Pepe Reina d’un tir puissant sous la barre consécutif à une passe de Naby Keita (1-0, 71e), avant que le récemment prolongé Curtis Jones ne scelle le score en toute fin de match (2-0, 89e).

L’international sénégalais compte 16 buts et 7 passes décisives à son compteur et est toujours en lice pour le titre de meilleur buteur dont le classement est pour le moment dominé par James Vardy de Leicester avec 19 buts.

Lors de la prochaine journée les champions 2020 se déplaceront au Falmer Stadium de Brighton, alors que les Villans accueilleront un Manchester United en très grande forme depuis la reprise.