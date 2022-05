dimanche 22 mai 2022 • 524 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La nouvelle lutte sans merci entre Liverpool et Manchester City en Premier League a encore tourné en faveur des hommes de Pep Guardiola. Les Cityzens sont sacrés champions d'Angleterre pour la 8ème fois de leur histoire après leur victoire renversante, contre Aston Villa (3-2) ce dimanche.

Mené 0-2, Manchester City a renversé Aston Villa (3-2) en cinq minutes, grâce à un doublé d'Ilkay Gündogan (76e, 81e) et un but de Rodri (79e), pour être sacré champion d'Angleterre lors de la dernière journée, avec un point d'avance sur Liverpool, vainqueur (3-1) de Wolverhampton. Les partenaires de Sadio Mané (buteur, 16e but), devront patienter peut-être la saison prochaine pour priver City de titre national. Ils tenteront d'oublier ce revers dans une semaine lors de la finale de Ligue des Champions devant le Real Madrid.