iGFM (Dakar) Dans le derby de Manchester, City n'a fait qu'une bouchée de United (6-3) grâce à deux triplés signés Erling Haaland et Phil Foden.

Ce dimanche après-midi, pour la 9ème journée de Premier League, Manchester City affrontait Manchester United dans le derby. Pep Guardiola alignait une équipe évidemment séduisante et évidemment avec Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Du côté d'Erik ten Hag, toujours pas de Cristiano Ronaldo ni de Casemiro sur le banc. Le technicien néerlandais misait sur un onze classique avec la présence de Bruno Fernandes, Antony, Rashford ou encore Sancho.



Et si on s'attendait à un match animé, on n'a pas été déçu, du moins surtout du côté des Cityzens. Car cette rencontre a été à sens unique. Très vite, Manchester City mettait le pied sur le ballon et faisait souffrir une équipe mancunienne qui ne touchait pas le ballon. Rien de plus frustrant pour United surtout que les hommes de Guardiola trouvaient la faille rapidement. Phil Foden ouvrait le score après une merveille de mouvement collectif (8e). S'en est suivie une véritable démonstration puisqu'Erling Haaland s'offrait tranquillement un doublé sur deux offrandes de Kevin De Bruyne (34e, 37e). Le Norvégien, sans doute fatigué de ne faire que marquer, offrait même le but de 4-0 à Phil Foden en toute fin de première période.



Haaland s'offre un triplé, Foden aussi



Au retour des vestiaires, Manchester City se relâchait tranquillement et assurait le résultat tout en gestion. Un peu trop par moment puisque Manchester United sauvait l'honneur grâce à Antony. Le Brésilien envoyait un missile du gauche dans les cages d'Ederson. Mais plutôt que de semer le doute dans les têtes des coéquipiers d'Erling Haaland. Cela a eu l'effet inverse. Manchester City s'est réveillé et, sans trop forcer, a planté deux nouveaux buts.



Et qui dit but, dit évidemment Erling Haaland qui sur un bon service de Sergio Gomez s'offrait son triplé. Augmentant ses statistiques toujours plus impressionnantes (5-1, 64e). Le Norvégien, dans une forme XXL, offrait également un nouveau but à Phil Foden qui marquait aussi son triplé (6-1, 73e). Une correction pour United qui ne pouvait que constater son impuissance. Le doublé d'Anthony Martial ne changera pas grand à ce match (84e, 90e). Manchester City écrase Manchester United et remontre à la deuxième place du classement. Les Red Devils, eux, pointent à la 6eme place.



Avec Footmercato