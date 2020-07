Premier League : Manchester City perd à Southampton

iGFM-(Dakar) Dans le cadre de cette 33e journée de Premier League, Southampton (15e) accueillait Manchester City (2e) au St Mary’s Stadium. Après la large victoire (4-0) en milieu de semaine sur leur pelouse contre Liverpool, les hommes de Pep Guardiola espéraient enchaîner une troisième victoire consécutive pour prendre le large sur Leicester (3e). Pourtant dominateurs tout au long de la rencontre avec notamment 75% de possession du ballon, les Citizens aux 24 tirs pour seulement six cadrés ne réussissaient pas à trouver le cadre. Ils se faisaient même surprendre en début de match contre le cours du jeu, par l’intermédiaire de Che Adams, auteur d’un but somptueux presque au niveau du rond central qui venait surprendre un Ederson trop avancé (16e).

Rarement menés au score cette saison, les Skyblues réagissaient quelques minutes plus tard et réclamaient un penalty après une faute litigieuse sur Bernardo Silva, en vain. L’actuel second au classement multipliait les offensives mais voyait finalement ses tirs repoussés par un McCarthy des grands soirs, tout heureux de voir la frappe de Fernandinho terminer sur le poteau gauche (30e). Une seconde période similaire à la première mais les Saints de Southampton tenaient bon et s’imposaient sur le plus petit des scores (1-0). Au classement, Manchester City reste solide dauphin et compte toujours huit points d’avance sur Leicester. De son côté, Southampton se donne de l’air et remonte à la 13e place du classement.