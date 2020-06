Premier League : Manchester United bute sur Tottenham, Pogba de retour

iGFM-(Dakar) Tottenham et Manchester United se sont neutralisés vendredi soir dans le cadre de la 30e journée de Premier League (1-1). Hugo Lloris a brillé dans le but des Spurs. Paul Pogba a, lui, rejoué pour la première fois depuis six mois. Et il a été décisif.

Abonné aux blessures, Paul Pogba n’avait pas joué depuis le 26 décembre dernier et son retour a changé la vie de Manchester United, ce vendredi soir, sur le terrain de Tottenham. Les Red Devils étaient menés après l’ouverture du score de Bergwijn (1-0, 27e) qui avait profité de l’apathie de la défense et d’une erreur de De Gea, mais l’entrée de Pogba (63e) les a relancés.

L’association du Français et de Bruno Fernandes est très attendue par les supporters mancuniens et ils ne peuvent pas être déçus par les débuts du tandem : la passe du premier pour le deuxième a fait naître un mouvement conclu par Martial (65e), dont le tir a été dévié, mais c’est la deuxième tentative du Français que l’on retiendra. Si sa frappe était limpide, la parade de Lloris était exceptionnelle, main opposée sous la barre (66e). Très en forme, le gardien des Spurs a toutefois fini par s’incliner sur un penalty provoqué par Pogba, et transformé par Fernandes (1-1, 81e).

De l’autre côté du terrain, Harry Kane est resté très peu en vue et Tottenham, encore menacé par une dernière frappe de Greenwood (90e+5), ne peut donc pas se plaindre de ce nul à domicile. Il laisse les Spurs à la huitième place, à quatre points de MU, cinquième et plus que jamais en lice pour une qualification en Ligue des champions qui semble atteignable avec la confirmation du talent de Fernandes et le retour de Pogba.