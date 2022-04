mercredi 20 avril 2022 • 436 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Plus mordants, mercredi à Londres, dans ce match en retard intense comptant pour la 25e journée de Premier League, les Gunners d'Arsenal ont pris l'avantage à trois reprises avant de confirmer leur succès (3-2) sur le fil grâce à la vivacité de leur jeunes attaquants. Chelsea a craqué en défense.

Victoire éclatante et surprenante d'Arsenal sur la pelouse de Stanford Bridge. Les Gunners ont réalisé le match parfait pour venir à bout des Blues dans le derby de Londres grâce notamment à un doublé d'Eddie Nketiah. Ultra-efficace en contre et solide en défense, les hommes de Mikel Arteta se sont parfaitement relancé après trois défaites consécutives et engrangent trois points très importants en vue de la qualification à la Ligue des Champions. Chelsea n'a pas convaincu et va devoir remobiliser pour assurer sa place dans le Top 4.