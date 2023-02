samedi 11 février 2023 • 295 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans le multiplex de la 23e journée de Premier League, ce samedi, Arsenal a été tenu en échec par Brentford (1-1) à l’Emirates. Dans le même temps, Leicester s’est largement imposé contre Tottenham (4-1) grâce notamment à joli but de Nampalys Mendy.

Le leader perd encore des plumes. Défait à Everton (0-1) le week-end dernier, Arsenal a encore laissé filer des points ce samedi, contre Brentford (1-1), pour le compte de la 23e journée de la Premier League. Ce qui confirme le petit coup de moins bien des Gunners, qui n’ont gagné aucun de leurs 3 derniers matchs toutes compétitions confondues.



De son côté, sans Lloris, blessé et absent plusieurs semaines, Tottenham a sombré à Leicester (1-3). Bentancur avait pourtant ouvert le score de manière très chanceuse (14e). Mais dans la foulée, le Sénégalais Nampalys Mendy a envoyé un missile dans la lucarne de Foster (23e) avant que Maddison ne donne l’avantage aux Foxes dans la foulée (25e). Iheanacho, juste avant la mi-temps, a enfoncé le clou (45e+4). L’addition aurait même pu être plus salée si la VAR n’avait pas fait annuler une réalisation de Barnes (70e). Les Spurs ne confirment pas leur belle victoire contre Manchester City et manquent l’occasion d’intégrer provisoirement le Top 4. Leicester, qui a vu Ricardo Pereira revenir à la compétition, enchaîne un 4e match de suite sans défaite et se donne un peu d’air sur la zone rouge.



