Premier League : quand Jürgen Klopp réveille Alex Ferguson en pleine nuit pour…

iGFM-(Dakar) Jürgen Klopp, élu meilleur entraîneur de la saison en Angleterre par ses pairs, a été félicité par Alex Ferguson, qui a révélé que l’entraîneur de Liverpool l’avait réveillé en pleine nuit pour lui annoncé qu’il était champion.

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a été nommé ce lundi entraîneur de l’année par la LMA (Association des managers professionnels), récompensant son titre de champion d’Angleterre.

Il a ainsi reçu le trophée sir Alex Ferguson, du nom de l’entraîneur mythique de Manchester United (1986-2013), club avec lequel il a (presque) tout gagné.

Alors, ce dernier a tenu à féliciter le technicien allemand dans une vidéo diffusée par Sky Sports, où il révèle notamment comment celui-ci lui a appris qu’il avait été sacré.

« On parle beaucoup de Leeds (promu en Premier League) qui vient de passer 16 ans dans le Championship, mais Liverpool, qui a dû attendre 30 ans (pour remporter le titre de champion d’Angleterre), c’est incroyable, souligne d’abord Ferguson. Tu le mérites vraiment. Le niveau de performance de ton équipe était remarquable. Ta personnalité inspire ton club dans toutes ses composantes. C’était une performance merveilleuse. Et je te pardonne de m’avoir réveillé à 3h30 du matin pour me dire que vous aviez gagné le Championnat. »

Pas de quoi fâcher les deux hommes qui entretiennent, depuis des années, d’excellentes relations.

