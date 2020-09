vendredi 11 septembre 2020, par Mamadou Salif

Sport 1 heure 175 lectures • Taille

iGFM (Dakar) La Premier League reprend du service, ce samedi. Après une édition 2019-2020 dominée par Liverpool, cinq équipes aspirent à succéder aux Reds.

Les fans du foot anglais seront ravis de voir le championnat le plus suivi au monde reprendre. Après un parcours honorable des Reds, revoilà la Premier League. Pour la première journée, Liverpool, favori à sa propre succession et auteur d'une bonne préparation (3 victoires et un nul), débute par Leeds. Un promu que les hommes Klopp ne devraient pas minimiser, ce samedi, à Anfield surtout que ceux de Marcelo Bielsa voudront se découvrir d’entrée. Ce duel promet, mais chez eux, les partenaires de Sadio Mané tenteront de confirmer leur statut de champions d’Angleterre pour bien lancer leur saison.

City et United pour la reconquête du titre

Comme l'an dernier, Liverpool a encore un autre poids lourd face à lui, dans la course au titre de Premier League. Les Citizens lancent aussi leur campagne pour la reconquête de ce titre qu’ils ont remporté pour la dernière fois en 2019 devant Liverpool. Guardiola et ses hommes ne se laisseront pas faire cette fois-ci. Leur premier match contre Aston Villa a été reporté.

Cette saison, Manchester United vise également le titre après une disette qui dure sept ans. Faisant partie des favoris, les Red Devils auront donc leur mot à dire même s’ils sont en perte de vitesse depuis plusieurs années. Ils pourront compter sur Paul Pogba qui a repris l’entraînement collectif après avoir été contrôlé positif. Mais sa participation à la rencontre de la première journée contre Burnley reste incertaine. Ce mach est aussi reporté au 19 septembre.

De son côté Chelsea s’est montré plus ambitieux en dépensant sans compter. Le club de Roman Abramovitch a recruté Havertz, Werner, Chilwell, Ziyech, Malang Sarr et Thiago Silva en attendant peut-être Edouard Mendy en provenance du Stade Rennais. Bref, Chelsea s'est donné les moyens de ses ambitions. Ce qui prouve que l’équipe entraînée par Lampard vise également le titre cette saison. Les Blues débutent lundi à Brighton.

Tottenham et Arsenal en panne

L’autre équipe qui a soif de titres, reste Tottenham. Les Spurs n’ont plus été sacrés depuis 1951. Chaque saison, ils tentent de passer devant les grands favoris, mais ça cale. Les prétendants au sacre veulent mettre fin à cette longue disette. Dimanche, ils débuteront par Everton, une équipe difficile à manœuvrer.

Arsenal est aussi un prétendant. Mais, les Gunners ont toujours du mal à s’imposer devant Liverpool, Man City, Man United et Chelsea. Loin du bal des favoris, ils peuvent aussi imaginer voir le titre retourner à l’Emirates à l’issue de la saison. Surtout qu’ils ont bien débuté en remportant le Community Shield face à Liverpool. En tout cas, Arsenal espère enfin soulever la Premier League qui lui échappe depuis 2004. L’équipe entraînée par Arteta ouvre les hostilités, ce samedi (11h30) contre Fulham pour le derby londonien.

Programme de la 1ère journée (Heure GMT) :

Burnley-Manchester United (reporté)

Manchester City-Aston Villa (reporté)

Samedi 12 septembre 2020

11h30 Fulham-Arsenal

14h00 CrystalPalace-Southampton

16h30 Liverpool-Leeds

19h00 West Ham-Newcastle

Dimanche 13 septembre 2020

13h00 West Bromwich-Leicester

15h30 Tottenham-Everton

Lundi 14 septembre 2020

17h00 Sheffield -Wolverhampton

19h10 Brighton-Chelsea

Mamadou Salif GUEYE