Premier League : Sadio Mané buteur, Liverpool se rapproche du titre

iGFM-(Dakar) En participant à la fête, mercredi soir, contre Crystal Palace, lors de la 31e journée de Premier League, Sadio Mané a notamment permis à Liverpool de se rapprocher du titre.

Suite de la 31e journée de Premier League ce mercredi soir avec la réception d’une équipe en forme de Crystal Palace par Liverpool, qui cherchait à faire un pas de plus vers son 19e titre de champion d’Angleterre. Sans véritablement forcer leur talent, les hommes de Jürgen Klopp ont fait le travail et se sont imposés largement (4-0) face à des Eagles sans solution.

Trent Alexander-Arnold a débloqué la situation d’un sublime coup franc à l’entrée de la surface de réparation (23e). Juste avant la pause, Mohamed Salah a profité d’un bon ballon de Fabinho par-dessus la défense pour tromper Hennessey et inscrire son 17e but de la saison en Premier League. Le Brésilien a ensuite envoyé un missile à plus de 25 mètres pour creuser l’avantage des Reds (55e) avant que Sadio Mané ne participe à la fête à son tour (69e) face à l’une de ses victimes préférées outre-Manche. L’international sénégalais a inscrit son 15e but de la saison.

Grâce à ce succès, le 23ème consécutif à Anfield, Liverpool n’est plus qu’à deux points de la couronne d’Angleterre, qui les fuit depuis 30 ans. Les Reds pourraient être sacrés dès jeudi, si Manchester City ne s’impose pas à Stamford Bridge, face à Chelsea.