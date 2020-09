Sans surprise, Sadio Mané figure dans le 11 type de la semaine en Premier League. Une titularisation motivée par la grosse performance de l'attaquant de Liverpool dimanche dernier lors du choc contre Chelsea. Grâce à son premier doublé de la saison, les Reds ont dominé les Blues. L'international sénégalais a bien lancé sa saison.

Lundi prochain, Liverpool accueillera Arsenal pour une revanche après avoir perdu le Community Shield.

🚨 @alanshearer's Team of the Week 🚨



👀 What do you think? pic.twitter.com/VSRaM6qyAJ