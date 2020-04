Premier League: Sadio Mane élu joueur de la saison par les lecteurs de Sky Sports

iGFM-(Dakar) Avec 33% des voix, Sadio Mané a été élu joueur de la saison en Premier League par les lecteurs de Sky Sports. Il devance Jordan Henderson et Kevin De Bruyne.

« Au cours de notre semaine spéciale consacrée au prix du joueur de la saison , nous vous avons demandé de voter pour votre meilleur joueur de la campagne 2019/20 – et l’attaquant de Liverpool Mane est apparu comme le gagnant », indique le groupe Britannique.

Plus de 50000 votes ont été exprimés et Mané a remporté 33% d’entre eux, le plaçant juste devant son coéquipier et capitaine à Liverpool, Jordan Henderson (31%), et le meneur de jeu de Manchester City Kevin De Bruyne (20%) qui arrive en troisième position.

Ce trio était le principal choix, avec la paire de Liverpool Virgil van Dijk (5%) et Mohamed Salah (2%), loin derrière au classement. «Quelqu’un d’autre» était une option choisie par neuf pour cent des électeurs.

Mané, une première place justifiée

En sortant premier du vote, l’international sénégalais n’a fait que confirmé ses belles statistiques. En effet, cette saison, aucun joueur du championnat anglais n’a rapporté plus de points à son club que Sadio Mané. Même s’il a seulement inscrit 14 buts, ils ont été précieux. Ses réalisations ont rapporté 18 points à Liverpool. Deux de plus que tous les autres joueurs de Premier League et 8 de plus que Mohamed Salah, l’Égyptien.