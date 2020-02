Norwich-Liverpool (0-1) : un héros nommé Sadio Mané

iGFM-(Dakar) Grâce à un retour gagnant de Sadio Mané, Liverpool a pris le dessus sur Norwich, samedi, pour le compte de la 26e journée de Premier League.

Toujours invaincu en Premier League cette saison, Liverpool se déplaçait à Carrow Road pour y affronter Norwich. A trois jours de leur confrontation en huitième de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, les Reds voulaient se rassurer en signant une vingt-cinquième victoire en championnat.

Si les hommes de Jürgen Klopp ont éprouvé les pires difficultés à s’extirper du piège tendu par la lanterne rouge de Premier League, ces derniers s’en sont remis à Sadio Mané. Henderson servait dans la surface l’attaquant sénégalais. Ce dernier réussissait un superbe contrôle et trompait Krul d’une belle volée (0-1, 78e). En fin de match, Pukki sollicitait Alisson mais le portier brésilien ne tremblait pas (89e). Grâce à ce nouveau succès, Liverpool comptait provisoirement 25 points d’avance sur Manchester City au classement.

Les Reds n’ont plus perdu depuis plus de 40 matchs.