vendredi 4 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM-(Dakar) Sadio Mané figure parmi les 6 nommés par l'Association Professionnelle des Footballeurs pour le titre de meilleur joueur de l'année en Premier Legague.

C’est le grand jour pour l’Association Professionnelle des Footballeurs. Comme chaque année, ces derniers élisent les meilleurs joueurs, jeunes joueurs, ainsi que les meilleures joueuses et jeunes joueuses. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous sommes gâtés cette saison. En effet, ces derniers viennent de divulguer la liste des nominés pour le titre du meilleur joueur de la saison et celle-ci est pour le moins..alléchante.

Mané en concurrence avec De Bruyne

Déjà présent dans la liste des meilleurs jeunes joueurs, Trent Alexander-Arnold a bien sa place aux côtés du serial passeur Kevin de Bruyne. Virgil van Dijk est également présent aux côtés de ses partenaires en club Jordan Henderson et Sadio Mané. Le virevoltant Raheem Sterling complète lui cette belle brochette.

L'international sénégalais pourrait l'emporter du côté de l'APF, même si De Bryune est sur la bonne voie après avoir été élu meilleur joueur par la Premier League. Pourtant, les fans ont élu le Lion joueur de l'année avec 41 % des voix, devant Kevin De Bruyne (27 %) et son coéquipier Trent Alexander-Arnold (17 %). Avec 18 buts et 9 passes en 35 matches de Premier League, l'international sénégalais de 28 ans restera comme l'un des grands acteurs du titre de champion d'Angleterre obtenu par le club de la Mersey, le premier depuis 30 ans. L'issue du vote de l’Association Professionnelle des Footballeurs promet.

Mamadou Salif GUEYE