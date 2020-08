Premier League : Sadio Mané récompensé par les fans

iGFM-(Dakar) Depuis le titre de champion d’Angleterre, Sadio Mané voyait filer sous son nez les trophées individuels. Henderson, joueur de la saison pour les journalistes, De Bruyne celui de la Premier League.

Enfin, le Sénégalais est récompensé. Mané a été désigné Joueur de Premier league par les fans après un vote du syndicat des joueurs du championnat.

Avec ses 18 buts et 7 passes décisives cette saison, l’ancien de Southampton devance ses coéquipiers Alexander-Arnold et Van Dijk. De Bruyne et Sterling ainsi que Vardy étaient aussi nominés.

Par ailleurs, Mané ne pourra pas remettre en jeu son titre de Joueur africain en 2019. La CAF (Confédération africaine de football) a décidé de ne pas tenir d’Awards en 2020. Il va donc continuer à garder ce trophée.