dimanche 2 janvier 2022 • 748 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sur la pelouse de Chelsea, ce dimanche à l'occasion de la 21e journée de Premier League, Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets après neuf matchs sans marquer en.

C'est ce qu'on appelle un ouf de soulagement. Après neuf matchs sans marquer l'internatonal sénégalais a retouvé le chemin des buts. En effet, Jota s'approche à 35 mètres à droite dans le camp adverse. Il centre vers l'axe et l'entrée de la surface. Chalobah rate sa tête plongeante et laisse filer Mané. L'attaquant sénégalais crochète du droit devant Mendy et conclut du gauche à ras de terre (0-1), battant son partenaire en sélection Édouard Mendy. Il permet à son équipe de mener au score. C'est le 9e but de Mané en 21 matches cette saison. Mieux, Sadio Mané a inscrit son 104e but en 250 matches de Premier League.