dimanche 16 octobre 2022 • 263 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Liverpool a remporté le choc de la 11e journée de Premier League, contre Manchester City, dimanche, dans un Anfield bouillant.

Manchester City, champion d'Angleterre en titre, n'avait pas perdu en Premier League depuis 21 matches. Cette série a pris fin car les joueurs de Pep Guardiola se sont inclinés à Anfield, face à Liverpool (0-1), ce dimanche, dans le cadre de la 11e journée du Championnat. Comme à chaque fois que les Citizens et les Reds se sont affrontés ces dernières années, cette rencontre a accouché d'un spectacle d'une incroyable intensité et d'un très haut niveau tactique.



L'arbitre, Anthony Taylor, a joué un rôle important dans ce match, en favorisant la fluidité des débats par sa tendance à siffler très peu de fautes et en expulsant Jürgen Klopp pour contestation (86e) au coeur d'une fin de match brûlante. Les Reds, qui étaient onzièmes avant ce choc, ont mérité leur victoire, même s'ils n'ont pas eu la possession du ballon (63 % pour City) et même s'ils ont moins tiré au but que leurs adversaires ( 10 contre 12).



Quatre buts en deux matches pour Salah



Mais Liverpool s'est finalement procuré les occasions les plus dangereuses, grâce à un Mohamed Salah retrouvé. Auteur d'un triplé mercredi sur la pelouse des Glasgow Rangers (1-7), l'Egyptien, après avoir tiré deux fois à côté (50e, 69e), a scoré à la suite d'un long dégagement au pied d'Alisson, éliminant splendidement João Cancelo, avant de prendre seul la profondeur (1-0, 76e).