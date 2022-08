dimanche 21 août 2022 • 447 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Séduisant, le match entre Chelsea et Leeds United a accouché d'une vraie surprise des Peacocks qui ont écrasé les Blues (3-0), dimanche, lors de la troisième journée de Premier League.

La 3e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec notamment un duel entre Leeds United et Chelsea. Deux équipes actives sur le mercato et qui comptaient déjà quatre points en deux matches. À domicile, les Peacocks optaient pour un 4-2-3-1 avec Ilan Meslier dans les cages derrière Rasmus Kristensen, Robin Koch, Diego Llorente et Pascal Struijk. Tyler Adams et Marc Roca formaient le double pivot alors que Rodrigo Moreno était soutenu par Daniel James, Brenden Aaronson et Jack Harrison. De leur côté, les Blues s'organisaient en 3-5-2 avec Édouard Mendy dans les cages derrière Reece James, Thiago Silva et Kalidou Koulibaly. Ruben Loftus-Cheek et Marc Cucurella évoluaient comme pistons tandis que Jorginho, Mason Mount et Connor Gallagher formaient le milieu de terrain. Enfin, Raheem Sterling et Kai Havertz étaient associés devant.



La grosse erreur de Mendy



Rapidement, les Blues se mettaient en ordre de bataille avec une incursion de Raheem Sterling qui offrait une belle possibilité à l'attaquant anglais (1re). Répondait via Daniel James (4e) et Jack Harrison (5e), Leeds concédait de nouveau une occasion avec le tir de Ruben Loftus-Cheek détourné par Ilan Meslier en corner (5e). Un début de match animé donc où Chelsea pensait prendre l'avantage au score, mais le but de Raheem Sterling était logiquement refusé pour une position de hors-jeu (15e). Leeds United montrait de belles choses et Rodrigo Moreno testait Édouard Mendy (20e) avant que Mason Mount oblige Ilan Meslier à la parade (22e). Finalement, sur une passe en retrait anodine de Reece James, Édouard Mendy hésitait au moment de relancer sous le pressing de Brenden Aaronson. L'Américain récupérait le ballon et trouvait la faille avec facilité (1-0, 33e).



Koulibaly voit rouge



Toujours un peu sonné de l'action précédente, Chelsea concédait un coup franc sur la gauche. Jack Harrison enroulait bien au premier poteau pour Rodrigo Moreno qui déviait bien sur la droite du but (2-0, 37e). Un premier acte idéal pour Leeds United qui concédait une frappe de Marc Cucurella qui se dérobait sur la gauche (40e) avant de nouveau répondre via Brenden Aaronson (45e +2). Au retour des vestiaires, Mason Mount tentait de sonner la révolte d'une lourde frappe (51e) néanmoins Leeds United tenait bon. Pire, sur un centre côté droit de Daniel James, Rodrigo Moreno remisait devant le but pour Jack Harrison qui enfonçait encore plus les Blues (3-0, 69e). Le cauchemar se poursuivait puisque Chelsea finissait à dix après l'exclusion de Kalidou Koulibaly (85e). En démonstration, Leeds United a tenu jusqu'au bout et s'impose 3-0 contre des Blues décevants. Au classement, Leeds United grimpe à la troisième place alors que Chelsea est douzième.